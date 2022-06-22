В Азербайджане будут чипировать лошадей и верблюдов.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, это отражено в изменении в "Порядок осуществления ветеринарных мер по диагностике и профилактике болезней животных и с этой целью позволяющих проводить идентификацию сельскохозяйственных животных, позволяющей наблюдать за каждым животным или группой животных".

Ранее для индентификации лошадей и верблюдов на ухо наносилась татуировка, а на ногу племенным птицам надевалось кольцо.

В соответствии с изменением, отныне лошадей и верблюдов будут чипировать, а бирка группе племенных птиц будет устанавливаться на месо, где они содержатся.