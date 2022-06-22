https://news.day.az/society/1473003.html В Азербайджане будут чипировать лошадей
В Азербайджане будут чипировать лошадей
В Азербайджане будут чипировать лошадей и верблюдов.
Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, это отражено в изменении в "Порядок осуществления ветеринарных мер по диагностике и профилактике болезней животных и с этой целью позволяющих проводить идентификацию сельскохозяйственных животных, позволяющей наблюдать за каждым животным или группой животных".
Ранее для индентификации лошадей и верблюдов на ухо наносилась татуировка, а на ногу племенным птицам надевалось кольцо.
В соответствии с изменением, отныне лошадей и верблюдов будут чипировать, а бирка группе племенных птиц будет устанавливаться на месо, где они содержатся.
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