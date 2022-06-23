Новые подробности о пропавшем в Загатале туристе из Индии

Поиски 29-летнего Маникантха Кондавити, гражданина Индии, пропавшего без вести в Загатале, продолжаются.

Как сообщил главный инспектор Шекинского райотдела пресс-службы МВД Махир Масимов, к поискам пропавшего туриста были привлечены специально обученные собаки, передает Day.Az со ссылкой на Lent.az.

"В настоящее время поиски продолжаются", - отметил он.

Напомним, 17 мая в полицию поступило заявление о том, что в Загатальском районе пропал без вести гражданин Республики Индия Кондавити Маникантх (1993 г.р.).

В результате предварительного расследования было установлено, что 12 мая он покинул отель, в котором остановился в Загатале, и отправился в высокогорную местность со сложным рельефом в селе Джар.

К поискам 29-летнего иностранного туриста привлечены военнослужащие Внутренних войск МВД, сотрудники Загатальского районного отдела полиции, Министерства экологии и природных ресурсов, Министерства по чрезвычайным ситуациям, местные жители, знающие местность, альпинисты и дроны.