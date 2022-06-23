Сколько вакцинированных от COVID-19 в Азербайджане?

За последние сутки в Азербайджане были вакцинированы от коронавируса (COVID-19) 1 360 человек.

Как сообщили Day.Az в оперативном штабе при Кабинете министров, за день число получивших первую дозу вакцины составило 178, вторую дозу получили 178, бустерную дозу - 886 человек. Число вакцинированных бустерной дозой после сдачи позитивного теста на коронавирус составило 118 человек.

Общее число примененных доз вакцин в стране составляет 13 757 804, общее число получивших первую дозу вакцины составляет 5 352 911, вторую дозу получили 4 852 792, бустерную дозу - 3 303 577 человек, после сдачи позитивного теста на коронавирус бустерной дозой вакцинировались 248 524 человека.