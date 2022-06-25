В Баку опрокинулся автомобиль, есть пострадавшие

В Ясамальском районе Баку произошло серьезное ДТП.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, авария зафиксирована на улице Измир.

По сообщению, водитель автомобиля "AzSamand" потерял управление. Машина, вышедшая из-под контроля, врезалась в бетонное заграждение на обочине дороги.

От сильного удара транспортное средство опрокинулось. В результате аварии пострадали три пассажира автомобиля и водитель. Пострадавшие госпитализированы в городскую больницу № 1.

По данному факту сотрудниками Ясамальского районного управления полиции проводится расследование.