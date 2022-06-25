https://news.day.az/society/1473803.html В Баку опрокинулся автомобиль, есть пострадавшие - ФОТО
В Баку опрокинулся автомобиль, есть пострадавшие - ФОТО
В Ясамальском районе Баку произошло серьезное ДТП.
Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, авария зафиксирована на улице Измир.
По сообщению, водитель автомобиля "AzSamand" потерял управление. Машина, вышедшая из-под контроля, врезалась в бетонное заграждение на обочине дороги.
От сильного удара транспортное средство опрокинулось. В результате аварии пострадали три пассажира автомобиля и водитель. Пострадавшие госпитализированы в городскую больницу № 1.
По данному факту сотрудниками Ясамальского районного управления полиции проводится расследование.
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