ASAN xidmət обратился к гражданам

Государственное агентство обслуживания граждан и социальных инноваций при президенте (ASAN xidmət) обратилось к гражданам.

Как передает Day.Az со ссылкой на пресс-службeу агентства, 26 июня в центрах ASAN xidmət и ASAN Kommunal будет нерабочим днем ​​в связи с Днем вооруженных сил.

С 27 июня граждане смогут посещать центры ASAN Xidmət и пользоваться соответствующими услугами.