https://news.day.az/society/1473849.html ASAN xidmət обратился к гражданам
ASAN xidmət обратился к гражданам
Государственное агентство обслуживания граждан и социальных инноваций при президенте (ASAN xidmət) обратилось к гражданам.
Как передает Day.Az со ссылкой на пресс-службeу агентства, 26 июня в центрах ASAN xidmət и ASAN Kommunal будет нерабочим днем в связи с Днем вооруженных сил.
С 27 июня граждане смогут посещать центры ASAN Xidmət и пользоваться соответствующими услугами.
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