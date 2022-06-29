https://news.day.az/society/1474724.html Авария на трассе Баку-Газах - есть погибший
Авария на трассе Баку-Газах - есть погибший
В Геранбое произошло дорожно-транспортное происшествие.
Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, авария произошла на трассе Баку-Газах.
Грузовой автомобиль марки Shacman остановился из-за неисправности.
50-летний житель Евлахского района Керимов Кянан решил отремонтировать неисправный автомобиль прямо на дороге.
Во время устранения неполадки в задней части автомобиля в него врезался встречный грузовик марки Mercedes.
К.Керимов был госпитализирован с тяжелыми травмами, однако спасти его не удалось.
По факту проводится расследование.
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