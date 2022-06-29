Авария на трассе Баку-Газах

В Геранбое произошло дорожно-транспортное происшествие.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, авария произошла на трассе Баку-Газах.

Грузовой автомобиль марки Shacman остановился из-за неисправности.

50-летний житель Евлахского района Керимов Кянан решил отремонтировать неисправный автомобиль прямо на дороге.

Во время устранения неполадки в задней части автомобиля в него врезался встречный грузовик марки Mercedes.

К.Керимов был госпитализирован с тяжелыми травмами, однако спасти его не удалось.

По факту проводится расследование.