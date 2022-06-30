В Баку сотрудник дорожной полиции попал в аварию на мотоцикле

На проспекте Нефтчиляр в Баку сотрудник дорожной полиции в служебное время попал в ДТП на мотоцикле.

Как передает Day.Az, сотрудник дорожной полиции столкнулся с ехавшим впереди автомобилем, водитель которого в тот момент совершал маневр, перестраиваясь с левой полосы движения на правую. В результате аварии никто не пострадал.

Соответствующие кадры распространились в социальных сетях.