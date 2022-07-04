В Азербайджане выпал снег

В настоящее время средняя температура воздуха в столице ниже климатической нормы. В Шахдаге температура воздуха составила 0 градусов, в результате чего выпал снег и даже образовался снежный покров высотой 1 см.

Как передает Day.Az, об этом сообщила начальник Национальной гидрометеорологической службы Умайра Тагиева. Она отметила, что это редкий случай, 1 июля 2019 года аналогичный процесс наблюдался в Шахдаге.

"Рекордное количество наводнений в июне, процессы, зарегистрированные в начале июля, говорят об обострении контрастов климатических изменений, усилении аномальных атмосферных явлений".

Начальник службы отметила, что, как сообщалось ранее, холодный атмосферный фронт вызвал интенсивные и сильные осадки в основном в северных и западных районах.

Умайра Тагиева также отметила, что в ближайшие дни в большинстве районов осадков не ожидается, однако до 9 числа в северных и западных районах ожидается нестабильная погода, пройдут кратковременные дожди.