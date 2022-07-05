Сколько граждан Азербайджана учатся в школах Грузии?

В 2016-2020 годах 905 граждан Азербайджана были зарегистрированы для обучения в общеобразовательных школах Грузии.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, об этом говорится в отчете "Миграционный профиль" Государственной комиссии Грузии по вопросам миграции. Было отмечено, что в 2016 году 185 граждан Азербайджана обратились за получением образования в общеобразовательных школах Грузии, в 2017 году 175, в 2018 году 220, в 2019 году 189, в 2020 году 136 граждан.

Большинство обучавшихся за пять лет в общеобразовательных школах Грузии были граждане России (2 520) и Ирана (1034). Азербайджан в этом списке расположился на третьем месте.

В 2016-2020 годах 60% иностранных учащихся, обучавшихся в грузинских школах, были граждане России, Ирана, Азербайджана и Украины.