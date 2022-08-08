https://news.day.az/society/1485419.html В Баку пропала 18-летняя девушка
В Баку пропала 18-летняя девушка
В Баку пропала юная девушка.
Как передает Day.Az со ссылкой на Lent.az, 6 августа около 22:00 18-летняя Мамедова Рафига Ниямеддин гызы вышла из дома своей тети по адресу улица М.Мамедова, 14, Наримановского района и ушла в неизвестном направлении.
О пропаже девочки в полицию заявила мать Мамедовой.
По факту ведется расследование.
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