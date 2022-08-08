https://news.day.az/society/1485591.html Наказаны лица, занимающиеся незаконным рыболовством
Наказаны лица, занимающиеся незаконным рыболовством
В ходе контрольных мероприятий, проведенных работниками охотничьего хозяйства "Варвара", на территории данного хозяйства были задержаны лица, занимающиеся незаконным рыболовством, передает Day.Az.
Представитель Службы охраны биологического разнообразия Арзу Бабаева сообщила, что браконьерами оказались жители Мингячевира Хабиль Юсубов и Мухаммад Аллахвердиев.
У задержанных были изъяты запрещенные инструменты охоты, в их отношении были приняты правовые меры.
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