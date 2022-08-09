В Азербайджане вновь введут масочный режим?

В последнее время в стране растет число зараженных, а от специалистов все чаще начинают звучать предположения о возможном скором ужесточении карантина. Ходят слухи, что требование о ношении масок вступит в силу уже с 1 октября.

Как передает Day.Az со ссылкой на Bizim.Media, в пресс-службе TƏBİB сообщили, что в текущей ситуации граждане чаще всего заражаются подтипами "омикрон"-штамма:

"Сегодня для коронавирусной инфекции характерны катаральные явления. Соотвественно, инкубационный период болезни короче, это занимает около 1-3 дней. Наблюдаются общая слабость, повышенная утомляемость, головная боль, мышечные или боль в горле. Иногда бывают может быть тошнота, диарея... А вот потеря вкуса и запаха сегодня встречаются реже", - заявили в ведомстве.

Но не стоит забывать, что тяжелее переносят заболевание люди с хроническими заболеваниями старше 65 лет:

"В сложившейся ситуации обращения и рекомендации населению со стороны специалистов Минздрава, TƏBİB охватывают лиц, входящих в группу риска.

Рекомендуем носить маску в закрытых помещениях и местах массового скопления людей, соблюдать дистанцию, следить за гигиеной рук и вакцинироваться третьей бустерной дозой".