https://news.day.az/society/1486196.html В Баку автомобиль сбил мужчину и женщину
В Баку автомобиль сбил мужчину и женщину
Два человека получили тяжелые травмы в результате дорожно-транспортного происшествия в Насиминском районе Баку.
Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, инцидент зафиксирован возле парка Кероглу.
Алигулиев Фуад Эфенди оглу 1990 года рождения и Гасанова Турана Вагиф гызы 1992 года рождения сбиты на пешеходном переходе. Пострадавшие госпитализированы с тяжелыми травмами в отделение реанимации Клинического медицинского центра.
По данному факту сотрудниками полиции Насиминского района проводится расследование.
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