В Баку автомобиль сбил мужчину и женщину

Два человека получили тяжелые травмы в результате дорожно-транспортного происшествия в Насиминском районе Баку.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, инцидент зафиксирован возле парка Кероглу.

Алигулиев Фуад Эфенди оглу 1990 года рождения и Гасанова Турана Вагиф гызы 1992 года рождения сбиты на пешеходном переходе. Пострадавшие госпитализированы с тяжелыми травмами в отделение реанимации Клинического медицинского центра.

По данному факту сотрудниками полиции Насиминского района проводится расследование.