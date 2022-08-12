Перестрелка на границе Азербайджана и Ирана, есть раненый

Генеральная прокуратура и Государственная пограничная служба распространили совместную информацию.

Как сообщает Day.Az, в информации говорится, что сотрудниками Государственной пограничной службы предотвращена контрабанда наркотических средств из Исламской Республики Иран в Азербайджанскую Республику.

"12 августа 2022 года в 01:55 на пограничной заставе близ села Деман Ярдымлинского района пограничный наряд заметил 2 неизвестных лиц, направлявшихся с территории Исламской Республики Иран в сторону Азербайджанской Республики.

В воздух был открыт предупредительный огонь. Однако нарушители границы, проигнорировав законные требования пограничного наряда, открыли огонь из огнестрельного оружия.

В соответствии с требованиями Закона Азербайджанской Республики "О государственной границе" пограничники применили оружие. В результате 1 нарушитель границы был ранен и задержан, а другому удалось сбежать. Пострадавшему нарушителю границы была оказана неотложная медицинская помощь и он был доставлен в больницу. В ходе предварительного расследования установлено, что задержанный-гражданин Исламской Республики Иран Надирзаде Агаджан Насир оглу, 1972 года рождения.

В результате проведенных на территории обысков в 1 посылке было обнаружено и изъято 7 кг 935 граммов наркотического вещества (марихуана), один пистолет и патроны.

По факту в Генпрокуратуре Азербайджанской Республики и Государственной пограничной службе продолжаются необходимые оперативно-следственные мероприятия", - говорится в информации.