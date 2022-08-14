Мужчина превратил свой дом в наркоплантацию в Исмайыллы

В Исмайыллинском районе в доме местного жителя была обнаружена крупная партия наркотиков.

Как сообщили Day.Az в шекинской региональной группе пресс-службы МВД, сотрудники Исмайыллинского РУП задержали Валеха Алекберова, занимавшегося культивацией наркосодержащих растений и незаконным оборотом наркотических средств.

Так, правоохранителями, прибывшими по адресу проживания мужчины, было обнаружено большое количество кустов конопли общим весом около 9 кг и 1 кг 900 г марихуаны.

В своих показаниях В.Алекберов признался в выращивании наркотикосодержащих растений.

По данному факту возбуждено уголовное дело.