https://news.day.az/society/1487013.html Мужчина превратил свой дом в наркоплантацию в Исмайыллы - ФОТО
Мужчина превратил свой дом в наркоплантацию в Исмайыллы - ФОТО
В Исмайыллинском районе в доме местного жителя была обнаружена крупная партия наркотиков.
Как сообщили Day.Az в шекинской региональной группе пресс-службы МВД, сотрудники Исмайыллинского РУП задержали Валеха Алекберова, занимавшегося культивацией наркосодержащих растений и незаконным оборотом наркотических средств.
Так, правоохранителями, прибывшими по адресу проживания мужчины, было обнаружено большое количество кустов конопли общим весом около 9 кг и 1 кг 900 г марихуаны.
В своих показаниях В.Алекберов признался в выращивании наркотикосодержащих растений.
По данному факту возбуждено уголовное дело.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре