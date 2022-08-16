МЧС обратилось к населению в связи с пожарной безопасностью

Министерство по чрезвычайным ситуациям (МЧС) обратилось к населению по поводу пожарной безопасности.

Как сообщает Day.Az, в обращении говорится, что летний сезон сопровождается повышенной активностью в сфере сельского хозяйства и повышением интереса людей к отдыху на лоне природы. Однако, учитывая то, что повышение температуры воздуха увеличивает риск возникновения пожара и его быстрого распространения, следует вести себя более осторожно.

"В ряде случаев неосторожное или безответственное поведение людей, в том числе умышленные поджоги убранных зерновых полей, несоблюдение правил пожарной безопасности при хозяйственной деятельности или отдыхе, приводят к возникновению пожаров, в результате которых наносится ущерб государственному или частному имуществу, нашим национальным ресурсам, в том числе лесам и заповедникам, возникает угроза жизни и здоровью людей.

По данным на 16 августа, на территории страны за прошедшие сутки было осуществлено 109 выездов на тушение пожаров, в том числе 47 выездов в Северо-западном и Северном регионах.

Вчера вспыхнули пожары также на убранном зерновом поле на территории села Халфяляр Шабранского района и в лесах в горной местности вблизи сел Абрых и Тиканлы Габалинского района. В настоящее время пожары локализованы, работы по охлаждению продолжаются.

Напомним, в тушении пожаров участвуют сотрудники и техника Государственной службы пожарной охраны и Службы спасения особого риска, Войск гражданской обороны, Северного и Северо-западного региональных центров, 2 вертолета авиаотряда МЧС, работники Центра лесного хозяйства Министерства экологии и природных ресурсов, местных структур исполнительной власти и местные жители", - говорится в обращении.

Обращаясь к населению, и в частности к предпринимателям и владельцам частных хозяйств, МЧС еще раз указывает на необходимость строгого соблюдения требования пожарной безопасности.