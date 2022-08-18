Набравшей 700 баллов Нигяр, позвонил ректор из Турции

Как сообщалось ранее, набравшая по вступительным экзаменам 700 баллов Нигяр Агазаде продолжит свою учёбу в Турции.

Как передает Day.Az со ссылкой на "Qafqazinfo", информацию об этом распространило Агентство Анадолу.

"Вы выбрали очень хороший ВУЗ. Медицинский Университет Анкары является одним из лучших университетов Турции. Мы с нетерпением ждем вас. Мы будем оказывать финансовую и моральную поддержку всеми возможными способами, чтобы вы могли учиться наилучшим образом", - сказал ректор университета Юнювар, во время телефонного разговора с Нигяр.

Обращаясь к матери Н.Агазаде ректора добавил: "Мы будем заботиться о вашей дочери, как о своей, не о чём не беспокойтесь".

Нигяр Агазаде в свою очередь сказала, что очень рада поступлению в университет и с нетерпением ждет начала нового учебного года.

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