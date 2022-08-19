https://news.day.az/society/1488282.html В Баку обокрали магазин почти на 94 тысячи манатов
В Баку обокрали магазин почти на 94 тысячи манатов
В Баку из магазина украдены мобильные телефоны общей стоимостью 93 тыс. манатов.
Об этом сообщили Day.Az в МВД. Сообщается, что в результате оперативных мероприятий, проведенных сотрудниками 22-го отдела Насиминского районного управления полиции (РУП), по подозрению в краже в одном из магазинов на территории района 35 мобильных телефонов общей стоимостью 93 855 манатов задержан житель Баку А.Ибрагимов.
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