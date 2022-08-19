В Баку обокрали магазин почти на 94 тысячи манатов

В Баку из магазина украдены мобильные телефоны общей стоимостью 93 тыс. манатов.

Об этом сообщили Day.Az в МВД. Сообщается, что в результате оперативных мероприятий, проведенных сотрудниками 22-го отдела Насиминского районного управления полиции (РУП), по подозрению в краже в одном из магазинов на территории района 35 мобильных телефонов общей стоимостью 93 855 манатов задержан житель Баку А.Ибрагимов.