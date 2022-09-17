В Бейлагане задержаны граждане Шри-Ланки

15 сентября в 08:50 на территории пограничной заставы пограничного отряда Государственной пограничной службы (ГПС) "Горадиз", расположенной вблизи села Биринджи Шахсевен Бейлаганского района были задержаны при попытке пересечь государственную границу в направлении Ирана четверо граждан Шри-Ланки - Интхиракумар Дишант (2002 года рождения), Сиваратнам Виджаякумар (1981 года рождения), Укентхиран Сайантхан (1993 года рождения) и Рамачандран Тилакшан (1999 года рождения)

Об этом сообщили в ГПС Азербайджана, передает Day.Az.

Было установлено, что трое задержанных прибыли в Азербайджан авиарейсом Доха-Баку, а четвертый - Дубай-Баку. Через территорию Ирана нарушители границы намеревались попасть в Турцию, а оттуда - в одну из европейских стран.

Продолжаются оперативно-следственные мероприятия по выявлению и закрытию канала нелегальной миграции.