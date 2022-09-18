Обнародован прогноз погоды на завтра

Обнародован прогноз погоды на 19 сентября.

Как сообщили Day.Az в Национальной гидрометеорологической службе, в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменчивая облачность, в основном без осадков. Будет дуть умеренный южный ветер.

Температура воздуха составит ночью составит 20-24° тепла, днем 26-31° тепла, в Баку ночью 21-23° тепла, днем 28-30° тепла. Атмосферное давление составит 758 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха - 60-65%.

В районах Азербайджана в основном без осадков, ночью и утром будет туман. Будет дуть умеренный восточный ветер.

Температура воздуха составит ночью 17-21° тепла, днем 30-35° тепла, в горах ночью 4-8° тепла, днем 10-14° тепла.