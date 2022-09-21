Почему в Азербайджане временно заблокировали Tik-Tok?

Решение о блокировке социальной сети Tik-Tok на территории Азербайджана принято в связи с тем, что распространение информации дезинформационного характера в этой сети несет больший риск.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, об этом сказал журналистам начальник Управления Госслужбы специальной связи и информационной безопасности Турал Мамедов.

"У Tik-Tok есть свой алгоритм, когда вы смотрите какое-то видео, то собираются и другие, схожие с этим видеоконтенты, которые представляются вашему вниманию. Таким образом, сеть может направить вас как по правильному, так и ложному пути. Вы можете стать жертвой информационной войны", - сказал Турал Мамедов.