В Загатале автомобиль врезался в дерево

В Загатальском районе произошло ДТП.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, инцидент зафиксирован на участке автодороги Загатала - Муганлы, проходящем по территории села Ашагы Тала.

Автомобиль Opel Zafira, за рулем которого находился местный житель Мустафа Сулейманов, потеряв управление, врезался в дерево на обочине дороги, после чего съехал в зеленые насаждения.

Водитель, получивший в результате аварии травмы различной степени тяжести, был госпитализирован в Загатальскую центральную районную больницу.

По данному факту в райотделе полиции ведется расследование.