https://news.day.az/society/1497208.html В Загатале автомобиль врезался в дерево - есть пострадавший - ФОТО
В Загатале автомобиль врезался в дерево - есть пострадавший - ФОТО
В Загатальском районе произошло ДТП.
Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, инцидент зафиксирован на участке автодороги Загатала - Муганлы, проходящем по территории села Ашагы Тала.
Автомобиль Opel Zafira, за рулем которого находился местный житель Мустафа Сулейманов, потеряв управление, врезался в дерево на обочине дороги, после чего съехал в зеленые насаждения.
Водитель, получивший в результате аварии травмы различной степени тяжести, был госпитализирован в Загатальскую центральную районную больницу.
По данному факту в райотделе полиции ведется расследование.
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