В Баку из автомобиля украли более 17 тысяч манатов

В 29-й отдел полиции Ясамальского РУП поступило заявление о хищении 17 250 манатов из автомобиля марки Mercedes-Benz на улице М.Хиябани.

Как передает Day.Az, об этом сообщает пресс-служба МВД.

В результате оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками полиции, установлены и задержаны подозреваемые в совершении кражи жители Баку Фарид Агаев и Гусейн Гумбатов.

Расследование по факту продолжается.