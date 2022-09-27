https://news.day.az/society/1498663.html В Баку из автомобиля украли более 17 тысяч манатов
В Баку из автомобиля украли более 17 тысяч манатов
В 29-й отдел полиции Ясамальского РУП поступило заявление о хищении 17 250 манатов из автомобиля марки Mercedes-Benz на улице М.Хиябани.
Как передает Day.Az, об этом сообщает пресс-служба МВД.
В результате оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками полиции, установлены и задержаны подозреваемые в совершении кражи жители Баку Фарид Агаев и Гусейн Гумбатов.
Расследование по факту продолжается.
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