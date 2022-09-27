Сколько вакцинированных от COVID-19 в Азербайджане?

За последние сутки в Азербайджане был вакцинирован от коронавируса (COVID-19) 1 017 человек.

Как сообщили Day.Az в оперативном штабе при Кабинете министров, за день число получивших первую дозу вакцины составило 324, вторую дозу получил 156 человек, "бустерную" дозу - 458 человек. Число вакцинированных "бустерной" дозой после сдачи позитивного теста на коронавирус составило 79.