В известном супермаркете обманывали покупателей

Государственная служба по антимонопольной политике и надзору за потребительским рынком при минэкономики Азербайджана продолжает мониторинг потребительского рынка в целях контроля соответствия фактического веса хлеба и веса, указанного на этикетке.

Об этом Day.Az сообщили в Госслужбе.

Согласно сообщению, было рассмотрено обращение гражданина, поступившее в Государственную службу о том, что фактический вес хлеба, произведенного ООО Bakery, реализуемого через сеть магазинов Bizim Market, меньше веса, указанного на этикетке. В отношении ООО Bizim Market был составлен протокол об административном правонарушении. Протокол и материалы, собранные по делу, были направлены в суд для дачи правовой оценки.

Также Государственной службой было направлено обращение к руководителям крупных хлебопекарных и торговых сетей с требованием соблюдать законодательство.

Отметим, что, согласно действующему законодательству, потребители имеют право на получение полной и достоверной информации о количестве, ассортименте и качестве товаров, работ или услуг. Продавец (производитель) должен достоверно информировать потребителей о массе или весе продукции, ее объеме и количестве. В противном случае за обман потребителей физические лица наказываются административным штрафом в размере от 350 до 500 манатов, должностные лица - от 1500 до 2000 манатов, а юридические лица - от 4000 до 6000 манатов.