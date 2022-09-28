Начальник штаба Азербайджанской Армии встретился с семьями шехидов в Тбилиси

В рамках официального визита в Грузию первый заместитель министра обороны - начальник Генерального штаба Азербайджанской Армии генерал-полковник Керим Велиев 28 сентября посетил посольство Азербайджана в Тбилиси.

Как передает Day.Az, об этом сообщило Министерство Обороны.

Посол Фаиг Гулиев проинформировал начальника Генерального штаба Азербайджанской Армии о деятельности посольства, реализуемых проектах и проделанной работе.

Затем в здании посольства генерал-полковник Керим Велиев встретился с членами семей шехидов, находящимися в Грузии.

Сначала минутой молчания была почтена дорогая память наших шехидов.

Выступая, посол Фаиг Гулиев рассказал о поддержке и помощи, оказанной Азербайджанскому государству нашими соотечественниками, проживающими в Грузии в период Первой и Второй Карабахских войн.

Он отметил, что 22 наших соотечественника из Грузии стали шехидами. По его словам, посольство по поручению Президента Азербайджана, победоносного Верховного Главнокомандующего заботится о семьях шехидов, работает над решением их проблем. Дипломат отметил, что был снят документальный фильм о наших шехидах из Грузии, а также подготовлена книга о шехидах.

По его словам, наше государство уделяет внимание и заботу всем семьям шехидов и ветеранов, независимо от их места жительства. Эта встреча, состоявшаяся по инициативе начальника Генерального штаба генерал-полковника Керима Велиева, является ярким примером этой политики, внимания и заботы.

Генерал-полковник Карим Велиев поделился воспоминаниями о некоторых шехидах из Грузии, в том числе о национальном герое Азербайджана полковнике Ильгаре Мирзаеве. Начальник Генерального штаба отметил, что наши соотечественники из Грузии проявили настоящий героизм в Отечественной войне, и ни один шехид не остался незамеченным.

Он отметил, что руководство Министерства Обороны Азербайджана также уделяет особое внимание и заботу семьям шехидов и ветеранов в соответствии с поручением Верховного Главнокомандующего.

Принявшие участие на встрече родители, родственники и близкие шехидов выразили благодарность за оказанное внимание и заботу.

Затем семьям шехидов были вручены памятные подарки.