Теймур Мусаев встретился с делегацией Оценочной миссии ВОЗ

В Министерстве здравоохранения Азербайджана состоялась встреча с находящейся в нашей стране с рабочим визитом с 3-го по 14-ое октября делегацией оценочной миссии Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), состоящая из членов Технической консультативной независимой группы по сертификации элиминации малярии (TAG-MEC), передает Day.Az со ссылкой на минздрав.

На встрече также приняла участие глава азербайджанского представительства ВОЗ Ханде Харманджи.

Поприветствовав гостей, министр здравоохранения Теймур Мусаев подчеркнул, что наша страна придает большое значение сотрудничеству со Всемирной организацией здравоохранения. По его словам, Азербайджан тесно сотрудничает с авторитетной организацией здравоохранения с 1992 года, и это сотрудничество развивается по нарастающей.

В своей речи министр отметил работу, проведенную в нашей стране по профилактике малярии и ликвидации ее очагов: "На протяжении многих лет Азербайджаном осуществлялись масштабные мероприятия по профилактике малярии и ликвидации ее очагов. В результате предпринятых усилий, начиная с 2013-го года местная передача малярии была прервана".

Теймур Мусаев напомнил, что в результате ухудшения в республике социально-политической ситуации в связи с известными событиями в начале 90-х годов прошлого века, хаотичной миграции более чем 1 млн беженцев и вынужденных переселенцев, малярия распространилась в больших масштабах и охватила 80 процентов территории страны: "В связи с эпидемиологической ситуацией, согласно рекомендациям Всемирной организации здравоохранения, была разработана Национальная программа. В результате успешного претворения в жизнь этой программы было предотвращено распространение болезни, и частота заболеваний значительно снизилась".

Министр подчеркнул, что пporpecc в элиминации малярии на территории Азербайджана был достигнут за счет усиления национальной системы здравоохранения, скоординированной работы всех структур Министерства здравоохранения совместно с другими министерствами, ведомствами и организациями республики: "Успех в борьбе с малярией стал возможен также благодаря многолетней всесторонней поддержке партнеров, лидирующее место среди которых занимает Всемирная организация здравоохранения", - подытожил министр здравоохранения Азербайджана.

Выразив благодарность за теплый прием и высокое гостеприимство, член Оценочной миссии ВОЗ Кейт Картер отметил неоценимый вклад Азербайджана в элиминацию малярии в регионе и поддержание ее свободного статуса. Было отмечено, что в сентябре 2021 года руководство Министерства здравоохранения Азербайджана направило Генеральному директору ВОЗ Тедросу Адханому Гебрейесусу официальное письмо с просьбой подтвердить статус страны, свободной от малярии. В связи с этим, в мае текущего года Всемирная организация здравоохранения провела предсертификационную миссию в Азербайджан, которая состояла из специалистов ВОЗ по малярии. Помимо этого, в июне 2022 года Министерство здравоохранения Азербайджана представило Глобальной программе ВОЗ по борьбе с малярией "Национальный доклад по элиминации малярии в Азербайджанской Республике" с пакетом требуемых документов.

В результате двухнедельной работы Оценочной миссии ВОЗ с отдельными компонентами системы надзора за малярией и по итогам проделанной работы в стране ожидается сертифицирование со стороны Всемирной организации здравоохранения Азербайджана как страны, "свободной от малярии".