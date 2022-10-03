Стены бакинской крепости Ичеришехер очищены от следов вандализма

Управление Государственного Историко-архитектурного заповедника "Ичеришехер" доносит до сведения общественности, что Крепостные стены полностью отреставрированы от актов вандализма.

Как передает Day.Az, за последний год Государственный историко-архитектурный заповедник "Ичеришехер" ни раз сталкивался с актами вандализма - в результате мониторинга было выявлено, более 70 (!) случаев злодеяний. Не так давно была представлена информация о вопиющем акте вандализма к Крепостным стенам, памятнику мировой значимости. Лица, нанесшие вред Крепостной стене, совместно со соответствующими структурами были своевременно определены, и в отношении их были приняты правовые меры.

На минувшей неделе были завершены реставрационные работы Крепостных стен по очистке от следов вандализма. Работы осуществлялись местной командой при контроле специалистов, имеющих международный опыт.

Отметим еще раз, Заповедники Ичеришехер и Гала - часть исторического наследия Азербайджанской Республики. Одним из приоритетных направлений деятельности Управления Государственного историко-архитектурного заповедника Ичеришехер является сохранение памятников мирового, национального и местного значения.

Управление Государственного Историко-архитектурного заповедника "Ичеришехер" сегодня с радостью сообщает: "Роскошное архитектурное "ожерелье" Старого города, Крепостные стены, полностью очищены от следов вандалов".