Какой будет погода в субботу? - ПРОГНОЗ
Обнародован прогноз погоды на 8 октября.
Как сообщили Day.Az в Национальной гидрометеорологической службе, в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков, умеренный северо-восточный ветер.
Температура воздуха ночью составит 16-218° тепла, днем - 22-25° тепла, в Баку ночью - 16-18° тепла, днем - 22-24° тепла.
Атмосферное давление составит 766 мм ртутного столба.
Относительная влажность воздуха составит 65-75%.
В районах Азербайджана временами в отдельных местах ожидаются грозовые дожди, днем в большинстве районов осадки прекратятся. В отдельных метах туман, умеренный восточный ветер.
Температура воздуха ночью составит 15-19° тепла, днем - 24-29° тепла, в горах ночью - 4-9° тепла, днем - 13-18° тепла.
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре