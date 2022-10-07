Какой будет погода в субботу?

Обнародован прогноз погоды на 8 октября.

Как сообщили Day.Az в Национальной гидрометеорологической службе, в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков, умеренный северо-восточный ветер.

Температура воздуха ночью составит 16-218° тепла, днем - 22-25° тепла, в Баку ночью - 16-18° тепла, днем - 22-24° тепла.

Атмосферное давление составит 766 мм ртутного столба.

Относительная влажность воздуха составит 65-75%.

В районах Азербайджана временами в отдельных местах ожидаются грозовые дожди, днем в большинстве районов осадки прекратятся. В отдельных метах туман, умеренный восточный ветер.

Температура воздуха ночью составит 15-19° тепла, днем - 24-29° тепла, в горах ночью - 4-9° тепла, днем - 13-18° тепла.