Ограбление в одном из магазинов Баку

В одном из столичных супермаркетов произошло ограбление.

Как передает Day.Az со ссылкой на пресс-службу МВД, 23 ноября около 7:00 пришедший в один из магазинов поселка Бинагади мужчина, пригрозив ножом двум продавцам, забрал из магазина деньги и продукты.

Информация об этом поступила в 43-й отдел полиции Бинагадинского РУП.

В результате оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками полиции, установлен и задержан подозреваемый в совершении ограбления житель Баку Рамин Мирзоев, ранее судимый за мошенничество.

В Бинагадинском РУП ведется расследование.