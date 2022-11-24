https://news.day.az/society/1513953.html Ограбление в одном из магазинов Баку
Ограбление в одном из магазинов Баку
В одном из столичных супермаркетов произошло ограбление.
Как передает Day.Az со ссылкой на пресс-службу МВД, 23 ноября около 7:00 пришедший в один из магазинов поселка Бинагади мужчина, пригрозив ножом двум продавцам, забрал из магазина деньги и продукты.
Информация об этом поступила в 43-й отдел полиции Бинагадинского РУП.
В результате оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками полиции, установлен и задержан подозреваемый в совершении ограбления житель Баку Рамин Мирзоев, ранее судимый за мошенничество.
В Бинагадинском РУП ведется расследование.
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