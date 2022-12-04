https://news.day.az/society/1516617.html В этих районах Азербайджана выпал снег - ФОТО
В этих районах Азербайджана выпал снег - ФОТО
В Дашкесанском, Гёйгельском и Гедабекском районах Азербайджана в ночь на 4 декабря выпал снег.
Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, в горных селах Дашкесанского района (Хошбулаг, Гарагуллар, Тезекенд, Чыраглы) высота снежного покрова достигла 15-25 см.
В некоторых населенных пунктах Гедабекского и Г1йгельского районов выпало до 5-10 см снега.
В настоящее время в западном регионе сохраняются нестабильные погодные условия.
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