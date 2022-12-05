В Исмаиллинском районе произошло дорожно-транспортное происшествие.

Как сообщили АПА в Шекинской региональной группе пресс-службы МВД, на 45-м километре автомобильной дороги Гарамарьям-Исмаиллы-Шеки, на участке, проходящем через село Топчу Исмаиллинского района, водитель автомобиля "Mercedes-Vito", житель Шекинского района Эльхан Юсифов потерял управление, и транспортное средство, выехав с дороги, врезалось в дерево, передает Day.Az.

В результате водитель и 7 находившихся в автомобиле пассажиров получили телесные повреждения различной степени тяжести.

Проводится расследование.