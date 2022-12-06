https://news.day.az/society/1517062.html В Барде четверо членов семьи отравились угарным газом
В Барде четверо членов семьи отравились угарным газом
В Барде зафиксирован случай отравления.
Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, четверо членов одной семьи - Гюнель Гадирова (1987 г.р.), ее дочь Гюллю Зейналова (2005 г.р.), невестка Севиндж Гадирова (1991 г.р.) и ее дочь Лейла Гадирли (2011 г.р.), проживающие в доме по улице Саттархана, отравились угарным газом.
Они госпитализированы, в настоящий момент их состояние оценивается как удовлетворительное.
По данному факту ведется расследование.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре