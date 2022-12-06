В Барде четверо членов семьи отравились угарным газом

В Барде зафиксирован случай отравления.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, четверо членов одной семьи - Гюнель Гадирова (1987 г.р.), ее дочь Гюллю Зейналова (2005 г.р.), невестка Севиндж Гадирова (1991 г.р.) и ее дочь Лейла Гадирли (2011 г.р.), проживающие в доме по улице Саттархана, отравились угарным газом.

Они госпитализированы, в настоящий момент их состояние оценивается как удовлетворительное.

По данному факту ведется расследование.