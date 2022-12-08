Пресечена контрабанда наркотиков из Ирана в Азербайджан

Седьмого декабря в 02:30 на служебной территории заставы, расположенной вблизи села Остахир Ярдымлинского района погранотряда "Гёйтепе" Государственной пограничной службы (ГПС), был пресечен контрабандный ввоз наркотических средств в Азербайджан.

Как передает Day.Az, информацию об этом распространила пресс-служба ГПС.

В информации говорится, что были обнаружены и изъяты два свертка с более чем 39 кг наркотических средств (39 кг 490 г марихуаны и 500 таблеток "метадон-40" в упаковке в 295 граммов).

По факту продолжаются оперативно-следственные меры.