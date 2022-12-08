Взяты образцы туш тюленей, обнаруженные в азербайджанском секторе Каспия

Для установления причины массовой гибели тюленей специалистами Службы охраны биоразнообразия и Агентства по продовольственной безопасности Азербайджана взяты образцы туш тюленей, которые были обнаружены ранее в азербайджанском секторе Каспия. О результатах анализов будет сообщено общественности.

Как сообщает в четверг Day.Az, об этом сказал начальник Службы охраны биоразнообразия Фирудин Алиев.

Напомним, что несколько дней назад у дагестанского побережья Каспийского моря была выявлена массовая гибель тюленей.

Накануне сообщалось, что в ходе мониторинга, проведенного в связи с этим в азербайджанском секторе Каспия, на побережье в направлении поселка Истису, сел Тиканлыоба, Сеидли и Набран Хачмазского района были обнаружены 17 туш тюленей.