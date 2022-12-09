Отравление в Хачмазе

В Хачмазе два человека отравились маринованными грибами.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, инцидент произошел в поселке Шимал. Жительница поселка 78-летняя Роза Нематова и 43-летняя Чимназ Агаева были госпитализированы в Хачмазскую центральную районную больницу.

Несмотря на усилия врачей, спасти жизнь Р.Нематовой не удалось.

Расследование продолжается.