https://news.day.az/society/1517971.html Отравление в Хачмазе - есть погибший
Отравление в Хачмазе - есть погибший
В Хачмазе два человека отравились маринованными грибами.
Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, инцидент произошел в поселке Шимал. Жительница поселка 78-летняя Роза Нематова и 43-летняя Чимназ Агаева были госпитализированы в Хачмазскую центральную районную больницу.
Несмотря на усилия врачей, спасти жизнь Р.Нематовой не удалось.
Расследование продолжается.
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