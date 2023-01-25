В Азербайджане существенно повысились зарплаты медработников

После введения обязательного медицинского страхования (ОМС) произошло существенное повышение заработной платы медицинских работников.

Как сообщает в среду Day.Az со ссылкой на Trend, об этом во время медиатура Государственного агентства по обязательному медицинскому страхованию (ОМС) в государственные медицинские учреждения, расположенные в Джалилабадском районе, сказала руководитель департамента маркетинга и связей с общественностью агентства Айнура Ахмедова.

Она отметила, что цель состоит в том, чтобы обеспечить врачам соответствующую заработную плату, оценить их деятельность и повысить их интерес к повышению профессионализма.

"В связи с повышением заработной платы в правила были внесены соответствующие изменения более чем 5 раз. После введения ОМС врачам были назначены ежемесячные фиксированные зарплаты и стимулирующие надбавки по результатам работы. Так, с прошлого года врачам, работающим по 40 специальностям, были увеличены ежемесячные стимулирующие надбавки, а должностная (тарифная) зарплата вместе с надбавками составила минимум 1000 манатов.

Кроме того, по результатам работы врачам выдаются стимулирующие добавки. Если в Джалилабадской районной центральной больнице по итогам работы в 2021 году сумма стимулирующих надбавок составляла в среднем 650 манатов, то в 2022 году эта цифра выросла до 970. Как я уже упоминала ранее, помимо этой надбавки врач также получает ежемесячную должностную (тарифную) зарплату и ежемесячную фиксированную стимулирующую надбавку.

Могу даже отметить, что в 2021 году сумма начисленных по результатам работы стимулирующих надбавок некоторым специалистам превысила 4000 манатов, а в 2022 году - 6000 манатов",- отметила Ахмедова.