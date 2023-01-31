Изменение стоимости проезда на ж/д транспорте не предусмотрено

Изменение стоимости проезда на железнодорожном транспорте не предусмотрено.

Об этом в ответ на запрос Trend во вторник сказали в ЗАО "Азербайджанские железные дороги", передает Day.Az.

Было отмечено, что, согласно указу Президента Азербайджанской Республики от 18 сентября 2015 года, тарифы и сборы на железнодорожные перевозки устанавливаются ЗАО "Азербайджанские железные дороги".

"В настоящее время изменение стоимости проезда на железнодорожном транспорте не предусмотрено", - сказали в ЗАО.

Отметим, что после проведенных обсуждений 30 января 2023 года был утвержден тариф на перевозку пассажиров в метро с повышением на 10 до 40 гяпиков за 1 поездку, верхний предел тарифа по стране - 40 гяпиков на внутригородских автобусных маршрутах и 0,40-1,00 маната - на пригородных и междугородных автобусных маршрутах в зависимости от расстояния. На междугородних автобусных маршрутах верхний предел тарифа установлен на уровне 3 гяпика за 1 километр (предыдущий тариф составлял 2,4 гяпика).