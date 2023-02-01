Вниманию желающих учиться в докторантуре за рубежом

Группа Управления государственной программой при Министерстве науки и образования в рамках "Государственной программы по повышению международной конкурентоспособности системы высшего образования в Азербайджанской Республике на 2019-2023 годы" приглашает граждан Азербайджанской Республики, готовящихся к поступлению в докторантуру по приоритетным специальностям в престижных зарубежных высших учебных заведениях или получающих в настоящее время образование, принять участие в первом приеме документов, который будет осуществляться в 2023 году.

Как сообщает Day.Az, список документов, необходимых для подачи заявки на участие в программе, подробную информацию об объявлении и ссылку для регистрации можно получить по соответствующим ссылкам.

Подача заявки на участие в программе будет проходить с 1 февраля по 1 апреля 2023 года. По каким-либо дополнительным вопросам можно обращаться по FAQ/MVS либо [email protected]