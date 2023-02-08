Эвакуированные из Турции граждане Азербайджана доставлены на родину

Граждане Азербайджана, эвакуированные из провинций Турции, где произошло землетрясение, доставлены на родину через территорию Грузии.

Как передает в среду Day.Az со ссылкой на Trend, сотрудники посольства Азербайджана в Грузии встретили наших граждан, эвакуированных из Турции, на турецко-грузинском погранпереходе "Сарп".

Вечером 8 февраля граждане Азербайджана были отправлены на родину через погранично-пропускной пункт "Красный мост".

Отметим, что 6 февраля в Турции произошло землетрясение магнитудой 7,7. Очаг землетрясения с эпицентром в районе Пазарджик провинции Кахраманмараш залегал на глубине 7 километров.

В результате землетрясения произошли серьезные разрушения в провинциях Хатай, Газиантеп, Килис, Османия, Малатья, Адыяман, Шанлыурфа, Диярбекир, Адана и Кахраманмараш. Число погибших достигло 9057, пострадавших - 52 979 человек.