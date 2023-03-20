https://news.day.az/society/1548285.html В Ярдымлы сгорел частный дом
В Ярдымлы сгорел частный дом
В селе Бурзунбул Ярдымлинского района в частном доме вспыхнул пожар.
Как передает Day.Az со ссылкой на пресс-службу МЧС, в одноэтажном трехкомнатном частном доме общей площадью 120 кв.м сгорели воспламеняющиеся конструкции двух комнат и кровельного покрытия на площади 80 кв.м.
Остальная часть дома и близлежащие строения были защищены от огня.
Пожар был ликвидирован силами пожарных бригад.
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