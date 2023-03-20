В Ярдымлы сгорел частный дом

В селе Бурзунбул Ярдымлинского района в частном доме вспыхнул пожар.

Как передает Day.Az со ссылкой на пресс-службу МЧС, в одноэтажном трехкомнатном частном доме общей площадью 120 кв.м сгорели воспламеняющиеся конструкции двух комнат и кровельного покрытия на площади 80 кв.м.

Остальная часть дома и близлежащие строения были защищены от огня.

Пожар был ликвидирован силами пожарных бригад.