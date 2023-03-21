В Лянкяране произошло дорожно-транспортное происшествие.

Как передает Day.Az со ссылкой на Unikal, ДТП зафиксировано на проспекте Гейдара Алиева.

Так, автомобиль Mercedes столкнулся с автомобилем "ВАЗ 2107". В результате жители села Болади Исмайылов Али Эльчин оглы (2004 г.р.), Ахундов Рауль Васиф оглы (2000 г.р.), Садыгов Асиф Иса оглы (1971 г.р.) и житель села Ладж Рагимов Кенан Джамиль оглы (1999 г.р.) получили травмы различной степени тяжести и были доставлены в Лянкяранскую ЦРБ.

По факту ведется расследование.