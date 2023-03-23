https://news.day.az/society/1548914.html В Гяндже в ДТП пострадали четыре человека
В Гяндже в ДТП пострадали четыре человека
В Гяндже произошло дорожно-транспортное происшествие
Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, ДТП зарегистрировано в районе "Багман".
Столкнулись два легковых автомобиля.
В результате аварии 4 человека получили травмы и были госпитализированы.
По данному факту проводится расследование.
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