В Гяндже в ДТП пострадали четыре человека

Президент Ильхам Алиев: Вызывает серьезную обеспокоенность тот факт, что около 10 тысяч военнослужащих армянских вооруженных сил до сих пор находятся на территории Азербайджана

21 марта 18:58 (UTC+04), Официальная хроника 8 610