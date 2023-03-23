https://news.day.az/society/1548950.html Огтай Алиев будет похоронен на Мехдиабадском кладбище
Огтай Алиев будет похоронен на Мехдиабадском кладбище
Заслуженный работник культуры, генеральный директор SOY Production, телепродюсер Огтай Алиев будет похоронен сегодня на Мехдиабадском кладбище, сообщили Trend Life в близком окружении телепродюсера, передает Day.Az.
Напомним, что Огтай Алиев погиб вчера в результате дорожно-транспортного происшествия.
Автомобиль, в котором находились генеральный директор SOY Production, телепродюсер Огтай Алиев, его супруга Диляра Алиева и Мехрибан Заки, перевернулся. Огтай Алиев скончался на месте.
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