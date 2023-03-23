Огтай Алиев будет похоронен на Мехдиабадском кладбище
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Заслуженный работник культуры, генеральный директор SOY Production, телепродюсер Огтай Алиев будет похоронен сегодня на Мехдиабадском кладбище, сообщили Trend Life в близком окружении телепродюсера, передает Day.Az.

Напомним, что Огтай Алиев погиб вчера в результате дорожно-транспортного происшествия.

Автомобиль, в котором находились генеральный директор SOY Production, телепродюсер Огтай Алиев, его супруга Диляра Алиева и Мехрибан Заки, перевернулся. Огтай Алиев скончался на месте.