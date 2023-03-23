https://news.day.az/society/1549020.html В Баку в одном из торговых центров совершена кража
В Баку в одном из торговых центров совершена кража
В одном из столичных торговых центров совершена кража.
Об этом сообщили в пресс-службе МЧС, передает Day.Az.
Согласно полученным данным, 21 марта около 22:00 сотрудниками Гарадагского районного управления охраны был задержан житель Сальянского района Фаррух Гарибов, подозреваемый в краже предметов одежды на сумму 1 000 манатов из одного из магазинов в торговом центре, расположенном на территории поселка Локбатан.
Задержанный был передан в 10-ое отделение полиции Гарадагского полицейского управления.
Проводится расследование.
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