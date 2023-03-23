В Баку в одном из торговых центров совершена кража

В одном из столичных торговых центров совершена кража.

Об этом сообщили в пресс-службе МЧС, передает Day.Az.

Согласно полученным данным, 21 марта около 22:00 сотрудниками Гарадагского районного управления охраны был задержан житель Сальянского района Фаррух Гарибов, подозреваемый в краже предметов одежды на сумму 1 000 манатов из одного из магазинов в торговом центре, расположенном на территории поселка Локбатан.

Задержанный был передан в 10-ое отделение полиции Гарадагского полицейского управления.

Проводится расследование.