Сколько зараженных коронавирусом выявили в Азербайджане?

В Азербайджане за последние сутки выявлено 17 случаев заражения коронавирусом, 48 человек вылечились.

Как передает в субботу Day.Az со ссылкой на Оперативный штаб при Кабмине, от коронавируса скончались 7 человек.

На сегодня в Азербайджане выявлены в целом 829 345 случаев заражения коронавирусной инфекцией, 819 063 человека вылечились, 10 160 - скончались, число активных больных составляет 160.

За последние сутки в стране проведено 511 тестов на COVID-19, а в целом, с начала пандемии, количество проведенных тестов составляет 7 552 099.