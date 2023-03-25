https://news.day.az/society/1549578.html Сколько зараженных коронавирусом выявили в Азербайджане? - ФОТО
Сколько зараженных коронавирусом выявили в Азербайджане? - ФОТО
В Азербайджане за последние сутки выявлено 17 случаев заражения коронавирусом, 48 человек вылечились.
Как передает в субботу Day.Az со ссылкой на Оперативный штаб при Кабмине, от коронавируса скончались 7 человек.
На сегодня в Азербайджане выявлены в целом 829 345 случаев заражения коронавирусной инфекцией, 819 063 человека вылечились, 10 160 - скончались, число активных больных составляет 160.
За последние сутки в стране проведено 511 тестов на COVID-19, а в целом, с начала пандемии, количество проведенных тестов составляет 7 552 099.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре