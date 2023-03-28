Верховный суд отменил решение о конфискации имущества Вугара Сафарли

В Верховном суде рассмотрена кассационная жалоба бывшего исполнительного директора упраздненного Фонда государственной поддержки развития средств массовой информации Вугара Сафарли, директора ООО "Портос" Надира Мамедова и других обвиняемых.

Как сообщает во вторник Day.Az со ссылкой на Trend, на процессе под председательством судьи Алескера Новрузова ходатайства адвокатов об оправдательном приговоре удовлетворены не были.

Однако суд отменил часть решения, связанную с конфискацией имущества Вугара Сафарли и других обвиняемых лиц. Дело возвращено в Бакинский апелляционный суд для пересмотра части, связанной с имуществом.

Отметим, что В.Сафарли приговорен Бакинским судом по тяжким преступлениям к 10 годам и 6 месяцам лишения свободы.