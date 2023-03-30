Сколько вакцинированных от COVID-19 в Азербайджане?

За последние сутки в Азербайджане были вакцинированы от коронавируса (COVID-19) 355 человек.

Как сообщили Day.Az в оперативном штабе при Кабинете министров, за день число получивших первую дозу вакцины составило 231, вторую дозу получили 54, бустерную дозу - 59 человек. Число вакцинированных бустерной дозой после сдачи позитивного теста на коронавирус составило 11.

Общее число примененных доз вакцин в стране составляет 13 954 233, общее число получивших первую дозу вакцины составляет 5 406 362, вторую дозу получили 4 880 005, бустерную дозу - 3 401 942 человека, после сдачи позитивного теста на коронавирус бустерной дозой вакцинировались 265 924 человека.