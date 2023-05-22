В Баку столкнулись 4 автомобиля

В Ясамальском районе Баку произошло дорожно-транспортное происшествие.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АПА, дорожно-транспортное происшествие зафиксировано на пересечении улиц Аббаса Мирзы Шарифзаде и Асада Ахмедова.

Так, проезжавший через перекресток автомобиль марки "Mercedes" врезался в автомобиль марки "Toyota", принадлежащий Асаду Ахмедову.

Водитель автомобиля марки Hyundai, не справившись с управлением, врезался в Toyota.

От удара Toyota столкнулся с автомобилем марки Changan на улице Аббаса Мирзы Шарифзаде.

В результате аварии пострадал один человек.

Три автомобиля получили серьезные повреждения.

По факту проводится расследование.