https://news.day.az/society/1566350.html В Баку столкнулись 4 автомобиля - есть пострадавший - ФОТО
В Баку столкнулись 4 автомобиля - есть пострадавший - ФОТО
В Ясамальском районе Баку произошло дорожно-транспортное происшествие.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на АПА, дорожно-транспортное происшествие зафиксировано на пересечении улиц Аббаса Мирзы Шарифзаде и Асада Ахмедова.
Так, проезжавший через перекресток автомобиль марки "Mercedes" врезался в автомобиль марки "Toyota", принадлежащий Асаду Ахмедову.
Водитель автомобиля марки Hyundai, не справившись с управлением, врезался в Toyota.
От удара Toyota столкнулся с автомобилем марки Changan на улице Аббаса Мирзы Шарифзаде.
В результате аварии пострадал один человек.
Три автомобиля получили серьезные повреждения.
По факту проводится расследование.
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