17-18 июня в Азербайджане впервые пройдет Фестиваль воздушных шаров (Balloon Festival).

Как сообщили Day.Az в четверг в оргкомитете фестиваля, в первый день мероприятия в городе Шамахы, 17 июня состоится презентация проекта для участников, будет представлена информация о воздушных шарах, полетах на них, развлекательная программа.

А 18 июня воздушные шары разных цветов, форм и разного дизайна поднимутся в небо над селом Мейсари в Шамахы. Полет охватит исторические и современные живописные места Шамахы. Воздушными шарами будут управлять пилоты, имеющие международные сертификаты. Это проект, имеющий важное значение с точки зрения продвижения туристических возможностей региона. Данный фестиваль - новая возможность для туристов и уникальная - для местных жителей увидеть знакомые места с высоты и насладиться потрясающими пейзажами. Участники смогут созерцать прекрасные пейзажи Шамахы с высоты птичьего полета. Полет на аэростате станет незабываемым воспоминанием, подарит невероятные эмоции.

Ежегодно в разных странах мира проводятся фестивали воздушных шаров, и туристы охотно участвуют в них. С этого года такая возможность появится и в Азербайджане.

Фестивали воздушных шаров проходят в австралийской Канберре, британском Бристоле, швейцарском Шато-д'О, испанской Игуале, канадском Квебеке, Альбукерке в Нью-Мексико, российских Великих Луках, турецкой Каппадокии и других городах мира.

Вход на фестиваль воздушных шаров, который планируется сделать традиционным, в первый год его проведения будет по пригласительным. По окончании фестиваля участникам будут вручены сертификаты на память о полете.